Port Royale 4 per Nintendo Switch disponibile

L'editore Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno annunciato la disponibilità di Port Royale 4 per Nintendo Switch, simulatore di commerci via mare già disponibile per PC, Xbox One e PS4. Potrete optare se acquistarlo in edizione fisica o su Nintendo eShop.

Leggiamo altri dettagli su Port Royale 4 tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Port Royale 4 offre ai giocatori la migliore esperienza di simulazione commerciale, la quarta iterazione offre un parco giochi di 12 milioni di chilometri quadrati di incontaminato scenario caraibico del XVII secolo da esplorare. La versione per Nintendo Switch ™ include il supporto completo del touch-screen, che semplifica l'accesso alla mini-mappa del gioco mentre si costruiscono intricate linee di produzione che si estendono su più territori e migliorano gli insediamenti con un assortimento di navi ed edifici.

Quei magnati marittimi interessati a un'esperienza più incentrata sull'azione possono scegliere di attaccare le nazioni rivali, prendendo di mira le loro flotte e gli insediamenti tenendo d'occhio i pirati e altri corsari che potrebbero voler fare lo stesso. Coloro che desiderano avviare la propria colonia possono avere successo anche dalla nazione madre (Francia, Spagna, Inghilterra o Paesi Bassi) e scegliere un nuovo nome per la loro sovranità, aggiornare la loro bandiera e persino prendere parte a una guerra accesa con il loro ex sovrano.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Port Royale 4 (relativa alla versione PC).