Fallout: New Vegas: annunciata una mod remake di Van Buren, il terzo Fallout

Il gruppo di modder United West Team ha annunciato di essere al lavoro a una mod remake di Van Buren per Fallout: New Vegas. Per chi non lo conoscesse, Van Buren è il nome in codice del terzo Fallout sviluppato da Black Isle Studios, mai giunto a compimento. Quando la proprietà intellettuale fu venduta a Bethesda, il progetto cambiò completamente, trasformandosi in un gioco di ruolo d'azione open world in 3D.

Stando a quanto annunciato dagli sviluppatori, il remake di Van Buren si chiamerà Fallout Revelation Blue e sfrutterà proprio le risorse grafiche di New Vegas e Fallout 3 per vedere la luce. Naturalmente ci saranno anche degli elementi originali. Ad esempio saranno introdotte tutte le armi di Fallout 2 nel gioco.

Per adesso lo sviluppo della mod è ancora nelle sue prime fasi, ma il team di sviluppo spera di rilasciare una demo nell'immediato futuro, che comprenderà un singolo luogo: la Tibbets Prison Facility, dove si svolgerà una quest.

Vediamo il trailer di annuncio:

La prima versione di Fallout Revelation Blue utilizzerà le meccaniche vanilla di Fallout: New Vegas, quindi si penserà a delle meccaniche personalizzate. Infine, il canone di Fallout: New Vegas non sarà toccato, visto che sarà ambientato nel 2253.