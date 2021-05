Immortals Fenyx Rising: il cosplay di Fenyx di jinxiecosplay è combattivo

Immortals Fenyx Rising è stata una delle sorprese dello scorso anno. Il gioco di Ubisoft, infatti, nonostante le chiare fonti di ispirazione, ha mescolato in maniera molto intelligente gli elementi noti, con un buon sistema di combattimento e una grafica ispirata per ottenere gioco molto divertente. Il cosplay di Fenyx, realizzato da jinxiecosplay è davvero un mix di bellezza e combattività e un bell'omaggio al protagonista del gioco.

La tecnica del cosplay, infatti, è eccellente: l'armatura è davvero perfetta, ricca di dettagli e solida. Ci sono persino le ali bianche e blu. Il resto lo fa jinxiecosplay, una bella versione femminile del protagonista.

