AMD lancia le GPU Radeon RX 6000M per il gaming mobile

All'interno della cornice del virtual Computex 2021, la celebre fiera della tecnologia taiwanese, il CEO di AMD Lisa Su ha tenuto una conferenza durante la quale ha lanciato la famiglia di GPU Radeon RX 6000M. Si tratta di una nuova soluzione pensata per il gaming mobile che, in combinazione con le ottime CPU giù presenti sul mercato, dovrebbe garantire ottime prestazioni anche sui computer portatili.

AMD, infatti, ha presentato un pacchetto di tecnologie completo, che dovrebbe innalzare la qualità del gaming anche sui notebook. Questo pacchetto è stato definito AMD Advantage e funziona combinando le GPU AMD Radeon RX 6000M Series Mobile Graphics, l'AMD Radeon Software e le CPU AMD Ryzen 5000 Series Mobile Processors con delle tecnologie "intelligenti" di AMD.

I primi PC portatili "AMD Advantage" dovrebbero cominciare ad arrivare entro fine mese sul mercato grazie ai soliti colossi della manifatturiera.

Al centro di tutto, ovviamente, ci sono le nuove GPU mobile. Basate sulla tecnologia RDNA2, queste GPU garantiscono prestazioni 1,5 volte maggiori e consumi del 43% minori rispetto alla generazione precedente di schede grafiche. Saranno anche compatibili con le tecnologia AMD Infinity Cache e DirectX Raytracing (DXR).

La famiglia di GPU Radeon RX 6000M per il gaming mobile

The AMD Radeon RX 6800M GPU è pensata per il gaming 1440p/120 FPS con raytracing e altri effetti. The AMD Radeon RX 6700M GPU è pensata per il gaming a 1440p/100FPS con grafica "next-gen", ma è pensata più per il gaming avanzato e la creazioni di contenuti. Le AMD Radeon RX 6600M GPU sono disegnate per il gaming a 1080p/100FPS all'interno di PC più leggeri.