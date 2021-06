Windows 11: Microsoft sta lavorando per abbassare i requisiti di sistema

Adesso che ha svelato ufficialmente Windows 11, la nuova versione del suo sistema operativo, Microsoft sta lavorando per arrivare al lancio nel migliore dei modi possibile. Per esempio abbassando i requisiti di sistema, per il momento piuttosto alti, soprattutto per quanto riguarda le CPU.

Qualche giorno fa, infatti, vi avevamo detto che secondo le prime stime ufficiali Windows 11 supporterà CPU da 8th Gen Intel Core o 2nd Gen AMD Ryzen in su. In altre parole processori con 3-4 anni di vita al massimo. Un requisito piuttosto elevato per un semplice sistema operativo.

"Siamo sicuri che dispositivi con CPU Intel di ottava generazione, AMD Zen 2 e Qualcomm 7 e 8 siano in grado di soddisfare i nostri principi di sicurezza e affidabilità per entrare nei requisiti minimi di Windows 11" si legge in un nuovo post sul blog ufficiale.

Il nuovo store di Win 11

"Appena pubblicheremo il sistema operativo attraverso Windows Insider e ai nostri partner OEM indagheremo su quali processori di 7a generazione Intel e AMD Zen 1 risponderanno ai nostri principi e condivideremo immediatamente i risultati".

Questo vuol dire che col passare del tempo il numero di processori compatibili potrebbe aumentare sensibilmente, anche se, per il momento, sarà difficile andare oltre la generazione di processori del 2017. Nel caso vogliate sapere di più di questo sistema operativo, vi consigliamo lo speciale Windows 11: data d'uscita, prezzo, informazioni e funzioni del nuovo sistema operativo di Microsoft.