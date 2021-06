Windows 11 supporta CPU 8th Gen Intel Core o 2nd Gen AMD Ryzen in su, per ora

In questi giorni Microsoft sta svelando progressivamente tutti i dettagli e le novità di Windows 11. Il nuovo sistema operativo introdurrà un nuovo design tante nuove funzionalità che però, evidentemente, hanno un prezzo. Al momento, infatti, la lista delle CPU compatibili è piuttosto ristretta e comprende solo processori con pochi anni alle spalle. Si va da Intel Core di ottava generazione in su o la seconda generazione di AMD Ryzen.

Stiamo parlando di processori con 3-4 anni sulle spalle. I Coffee Lake, infatti, furono lanciati alla fine del 2017, mentre l'anno successivo furono lanciati i Ryzen 2000. Si tratterebbe, quindi, di una decisione sorprendente, soprattutto considerando la volontà di Microsoft di far diventare Windows 11 un sistema operativo universale, capace persino di far girare le applicazioni Android.

A questo indirizzo potrete trovare la lista dei processori Intel compatibili, mentre a questa quelli AMD.

Sorprendentemente quindi, processori in grado di far girare degnamente alcuni videogiochi di ultima generazione, non sono compatibili con Win 11. Secondo Steve Dispensa di Microsoft la lista è solo preliminare e sarà aggiornata presto, ma per il momento tutti i proprietari di Intel i7 7700K o AMD Ryzen 1XXX sappiano che forse non saranno in grado di far girare il nuovo sistema operativo di Microsoft.