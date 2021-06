Dopo una settimana di fatiche (a meno che siate studenti e quindi siate già in vacanza) per molti il weekend è l'unico momento della settimana durante il quale è possibile spendere un po' di tempo in tranquillità con le proprie passioni, magari tra una bella grigliata o una gita fuori porta. Se durante la settimana ci si ritaglia giusto qualche sessione mordi e fuggi, il sabato e la domenica alcuni videogiocatori possono invece dedicarsi a titoli un po' più impegnativi, senza temere di doversi fermare per la stanchezza. Tanto la mattina si dorme Quindi vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

La settimana che è appena passata non sarà ricordata per le uscite o le novità, anzi probabilmente sarà ricordata per lo sgonfiarsi del caso Abandoned. Però qualcosa di interessante è sempre possibile trovarlo: c'è il buon Mario Golf: Super Rush, abbiamo letto la recensione di Scarlet Nexus, o è possibile la demo di NEO: The World Ends With You su PS4 e Switch.

In alternativa è possibile andare a scavare nel lungo backlog che sicuramente molti di voi hanno, per ripescare un classico del passato più o meno recente. Oppure ci sono sempre i grandi classici, quei giochi che non perdono mai il fascino e vengono giocati senza sosta settimana dopo settimana come Minecraft, Fortnite o FIFA 21. A proposito, sapete che la beta crossplay di PES 2022 è online?

Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?