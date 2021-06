Jujutsu Kaisen, il cosplay di Nobara Kugisaki di jessblazecosplay è martellante

Il cosplay di Nobara Kugisaki realizzato da jessblazecosplay è piuttosto sorprendente. Da una parte perchè parla di un uno dei personaggi più iconici di Jujutsu Kaisen, non una delle opere più famose al mondo, ma soprattutto perché parla di un personaggio molto particolare, famoso tanto per il suo martello e per i chiodi, quanto per il suo aspetto.

Nobara Kugisaki è una studentessa che frequenta il primo anno della Jujutsu High ed è anche una delle tre protagoniste principali di Jujutsu Kaisen. La tecnica maledetta di Nobara riguarda il suo martello e i chiodi. Si tratta di una strega molto potente, che usa i suoi chiodi per combattere i demoni...a volte impiantandoseli persino nel suo stesso corpo.

Per questo motivo il cosplay di jessblazecosplay mette in risalto il grosso martello impugnato dalla protagonista, praticamente identico a quello di Nobara Kugisaki. Per il resto il costume è composto da una tipica divisa da studente giapponese, oltre che da un trucco e parrucco adatti ad assomigliare ancora di più alla cacciatrice di demoni.