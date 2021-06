Dead Space, il cosplay di Isaac Clarke di sunlightofastora è veramente incredibile

Dead Space è tornato in auge in questi giorni a causa delle insistenti voci di corridoio su un suo possibile ritorno sulle scene, pertanto festeggiamo questo gradito (presunto) recupero con un cosplay di Isaac Clarke veramente incredibile da parte di sunlightofastora.

Il cosplayer in questione è un vero specialista nella costruzione di abiti e armature estremamente fedeli agli originali, e non è uno che segue strade piuttosto semplici, visti i soggetti scelti. L'abbiamo visto in azione anche nella riproduzione dell'armatura di Gatsu da Berserk, ma in questo caso l'operazione è ancora più complessa.

Sunlightofastora è riuscito a ricostruire perfettamente l'armatura di Isaac Clarke dal primo Dead Space, il modello di base con cui l'ingegnere spaziale inizia la sua allucinante avventura d'incubo a bordo della USG Ishimura.

La ricostruzione è perfetta ed è composta da una quantità di parti impressionante, con scaglie in simil metallo e altre componenti che riprendono precisamente l'equipaggiamento di Isaac nel gioco: da notare anche le parti luminose come la maschera e il RIG posto sulla schiena, con l'indicatore dell'energia e della carica della stasis.

Notevole anche lo studio delle pose, dell'inquadratura e dello scenario per una ricostruzione praticamente perfetta del primo Dead Space, in attesa di ricevere possibili notizie sul ritorno del videogioco in questione.