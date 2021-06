The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il cosplay di Oichi è fedelissimo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild continua a ispirare i cosplayer di tutto il mondo, a maggior ragione a pochi giorni dalla presentazione del sequel, e Oichi ha deciso di vestire i panni della principessa Zelda per la sua nuova interpretazione.

Presentato alla EpicCon russa, che torna dopo il lungo periodo di lockdown, il cosplay riprende il personaggio esattamente come l'abbiamo conosciuto in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con un costume perfettamente riprodotto.

Il risultato finale è fin troppo casto rispetto ai tradizionali set di Oichi, basti pensare alle sue foto nei panni di 2B da NieR Automata, Peach da Super Mario Bros., Tifa da Final Fantasy 7 oppure V da Cyberpunk 2077.

Come fa notare la stessa Oichi nel suo post su Instagram, è chiaro che il lungo periodo di quarantena imposta dalla pandemia ha portato anche il settore dei cosplayer a un lungo stop per quanto concerne gli eventi in presenza, e ora finalmente si rivede la luce.