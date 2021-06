Dragon Age 4: rumor suggeriscono una versione Alpha a breve, ma ci sono dei dubbi

In queste settimane abbiamo avuto modo di parlare di molteplici giochi di alto livello attesi dagli appassionati, grazie alle varie conferenze tenutesi a metà giugno durante il periodo E3 2021. Ovviamente, vi sono moltissimi altri giochi che non sono apparsi sotto i riflettori, tra i quali sono inclusi anche i videogiochi Electronic Arts. Dragon Age 4, ad esempio, è in silenzio da tempo, ma un nuovo rumor afferma che una versione alpha potrebbe essere in arrivo a breve.

Precisamente, questa dichiarazione arriva da PlayStation Game Size, una pagina Twitter che si occupa di segnalare informazioni provenienti dal database PlayStation. Questa pagina segnala informazioni come il peso dei file di gioco in arrivo su PS Store, ma segnala anche leak di questo tipo. La pagina tende però a non condividere grandi informazioni su quanto ha scoperto e spesso indica solo mezze verità, come nel recente caso di Demon's Souls in versione PS4. Nel caso di Dragon Age 4, infatti, abbiamo qualche dubbio.

Una versione alpha di prova di Dragon Age 4 significherebbe che il gioco è già nelle fasi finali di sviluppo, cosa che dubitiamo visto che non abbiamo ancora visto nulla del gioco. Inoltre, come detto, PlayStation Game Size ha solo condiviso questa informazione senza spiegare cosa abbia trovato nel database che lo ha spinto a pensare alla cosa. Precisa infatti che per ora nulla è stato aggiunto, ma comunque ritiene che presto accadrà.

Sempre ammesso che il profilo Twitter abbia effettivamente scovato qualcosa che indicherebbe la presenza di Dragon Age 4 nel database PlayStation, è più credibile che si tratti di qualche versione di prova interna degli sviluppatori, assolutamente non pensata per il pubblico.

Ovviamente per ora si tratta solo di rumor e speculazioni. Se qualcosa di Dragon Age 4 è pronto per essere mostrato, il momento corretto sarà l'EA Play Live: ecco data e ora ufficiali.