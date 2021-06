ARMA Cold War Assault è gratis su Steam ora: link download e requisiti

Se siete in cerca di un gioco gratis PC per riempire le calde giornate di fine giugno, allora è il vostro giorno fortunato: ARMA Cold War Assault è infatti disponibile su Steam a costo zero. Si tratta di un gioco sparatutto in prima persona che permette anche di controllare mezzi militari come carri armati ed elicotteri. Vediamo i requisiti e il link download.

Per poter reclamare la vostra copia di ARMA Cold War Assault non dovete far altro se non andare su Steam a questo indirizzo e aggiungere il gioco alla vostro libreria: una volta fatto, sarà vostro per sempre.

Vediamo ora i requisiti minimi di ARMA Cold War Assault:



OS: Windows XP o Windows Vista o Windows 7

Processore: Intel Pentium II 500 MHz o AMD Athlon 600 MHz

Memoria: 128MB RAM

Scheda grafica: Scheda grafica compatibile con directX 8.1 con 16 MB di RAM

DirectX: DirectX 8.1

Spazio di archiviazione: 800MB

Vediamo invece ora i requisiti consigliati:



OS: Windows XP o Windows Vista o Windows 7

Processore: Intel Dual-core 2.4GHz o AMD Dual-core Athlon 2.5GHz

Memoria: 1GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA Geforce 8600GT o ATI Radeon 3650 o superiore con 256MB VRAM

DirectX: DirectX 8.1

Spazio di archiviazione: 1 GB

