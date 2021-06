Xbox Game Pass: 9 nuovi giochi in arrivo tra fine giugno e inizio luglio 2021

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, non ha freni. Dopo aver pubblicato molteplici giochi nel corso della prima metà del mese, ora ci propone altri nove videogiochi per la fine di giugno e l'inizio di luglio 2021. Vediamo tutti i dettagli su quanto proposto per cloud, Xbox e PC.

Ecco tutti i giochi disponibili da oggi ed entro l'inizio di luglio 2021 tramite Xbox Game Pass:



Limbo si aggiunge all'Xbox Game Pass

A questo si aggiunge il fatto che i seguenti giochi di Xbox Game Pass supportano ora i controlli touch in formato cloud su dispositivi mobile:



Dirt 5

Double Kick Heroes

Eastshade

Empire of Sin

Haven

Octopath Traveler

Torchlight III

Yakuza: Like a Dragon

Diteci, cosa ne pensate delle proposte di Microsoft per la fine di giugno 2021? Giocherete alcuni dei titoli proposti quest'oggi?

