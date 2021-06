Sonic diventa un VTuber e SEGA aprirà un parco a tema secondo un nuovo report

Secondo un report, Sonic - l'amato porcospino blu di Sega - diventerà un VTuber, ovvero nascerà un canale streaming gestito da una versione animata del personaggio. Inoltre, Sega sembra intenzionata ad aprire un parco a tema basato sul personaggio: la decisione sarebbe stata condizionata dal recente successo del film Sonic the Hedgehog.

Le informazioni arrivano da Ryokutya2089, sito che si occupa di raccogliere le informazioni di riviste come Famitsu e Weekly Shonen Jump. In questo caso, sappiamo che le dichiarazioni arrivano dal producer Takashi Iizuka e dell'art director Kazuyuki Hoshino. Non conosciamo però la fonte originale di queste dichiarazioni. Possiamo supporre che arrivino da Famitsu, in quanto i due uomini sono stati intervistati dalla rivista in occasione del 30° anniversario di Sonic: sappiamo che uno speciale sull'argomento sarà disponibile nel numero in uscita l'8 luglio. Il tutto è poi stato tradotto da Siliconera.

Sonic tornerà, ma in nuove forme

Secondo quanto indicato, Hoshino ha affermato che il team sta lavorando a un progetto dedicato a una versione VTuber di Sonic, che sarà una parte del nuovo programma streaming dedicato al personaggio. Hoshino spera che "ai fan possa piacere l'idea di comunicare con Sonic in tempo reale". Iizuka ha invece affermato che il team sta lavorando al nuovo gioco di Sonic in arrivo nel 2022. Ha affermato che il videogioco terrà a mente "le future evoluzioni di Sonic" e avrà uno stile diverso rispetto al passato.

Se volete scoprire i dettagli su questo nuovo gioco, vi segnaliamo che Sonic Rangers è forse il nome: tanti dettagli in un leak riemerso dopo mesi.