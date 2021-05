Sonic Rangers è il nome del nuovo gioco? Tanti dettagli in un leak riemerso dopo mesi

Ieri sera SEGA ha presentato al mondo tutta una serie di prodotti dedicati a Sonic, il porcospino blu più veloce al mondo. Tra i vari vi è stato spazio anche per un nuovissimo gioco, per ora senza nome. Be', in realtà un nome per questo gioco è circolato in rete sin da gennaio 2021 tramite un leak di 4chan (e quindi giustamente perlopiù ignorato), che ora però diventa molto più interessante. Il nuovo gioco si chiamerebbe Sonic Rangers (o comunque questo sarebbe il nome in codice).

Il leak, che potete vedere qui sotto segnalato anche da Imran Khan, spiega che Sonic Rangers sarebbe un gioco open world ispirato a Breath of the Wild popolato da piccoli nemici, puzzle e sfide platform. Completando queste sezioni si ottengono punti esperienza che permettono di sbloccare abilità come il "spincycle", una mossa che permette di tracciare a terra una linea e, nel caso nel quale questa tratteggi in una forma circolare, creare una zona che danneggia in nemici. Tornerebbe inoltre anche il lock on sui nemici per gli attacchi.

Nel mondo di gioco di Sonic Rangers dovrebbero esserci anche alcuni boss che garantiscono delle sfere, che a propria volta permettono di andare dentro dei portali in livelli "cyberspace" in stile Generations. Completando questi si ottengono degli smeraldi del chaos che permettono poi di accedere a quello che dovrebbe essere il boss finale del gioco, ovvero un robot albero gigante. In tale scontro si utilizzerebbe Super Sonic e le sue abilità per avanzare e sconfiggere l'avversario. Secondo quanto segnalato, inoltre, sia l'esplorazione che il combattimento erano noioso e richiedevano solo di premere a caso sui tasti senza troppa attenzione.

Ovviamente, come sempre, bisogna ricordare che è solo un rumor e che non è possibile confermare quanto detto. Di norma 4chan non è una fonte delle più credibili e leak così densi di dettagli spesso sono sospetti. A dare supporto a questo leak, però, vi è il fatto che il video originale del nuovo gioco di Sonic che abbiamo visto ieri è leakato e alcune persone hanno avuto modo di accedere ai metadata che riportano proprio il nome "Sonic Rangers".

Non ci resta altro da fare se non attendere novità in merito da parte di SEGA. Potete vedere il trailer del nuovo Sonic a questo indirizzo. Non dimenticate poi che sono stati anche mostrati Sonic Colors Ultimate e Sonic Origins.