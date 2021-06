Marvel's Avengers: update 1.000.017 disponibile su PS5, risolve il problema dell'IP a schermo

Come vi abbiamo segnalato, Marvel's Avengers dopo un recente aggiornamento ha causato un grave problema: l'indirizzo IP dei giocatori appariva a schermo, impedendo quindi a chiunque di fare stream e condividere video o screenshot della propria partita. Per fortuna, Crystal Dynamics si è messa subito al lavoro e ha condiviso una patch. Precisamente, parliamo dell'update 1.000.017 della versione PS5 di Marvel's Avengers.

L'update 1.000.017 è pensato per correggere il problema dell'IP di Marvel's Avengers, ma si occupa anche di introdurre alcune correzioni:



Risolti problemi di stuttering e lag.

Aggiunti miglioramenti al multiplayer.

Aggiunte ottimizzazioni di gioco.

Risolti problemi relativi alla connessione di rete.

Aggiunti miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

Altre correzioni minori.

Come potete vedere si tratta solo di una correzione per problemi e imperfezioni di Marvel's Avengers. Se siete in cerca di nuovi contenuti, allora dovete fare riferimento all'aggiornamento Cubo Cosmico. Ne potete vedere il trailer nella nostra notizia dedicata.

