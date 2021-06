Marvel's Guardians of the Galaxy: niente DLC e microtransazioni, è ufficiale

Ieri sera, durante la conferenza dell'E3 2021 di Square Enix, abbiamo avuto finalmente modo di vedere in azione Marvel's Guardians of the Galaxy, un gioco d'azione in terza persona single player in sviluppo presso Eidos Montreal e Square Enix. Molti giocatori si sono però chiesti se ci sarebbero state microtransazioni o DLC: la risposta ufficiale è no!

L'executive narrative director Mary DeMarle ha dichiarato, come vi abbiamo indicato anche noi nella nostra anteprima realizzata dal nostro Pierpaolo Greco, che: "Non ci sarà alcun DLC per Marvel's Guardians of the Galaxy. Non ci sarà alcun tipo di microtransazione. Questo perché, per noi, è veramente importante che al D1, quando i giocatori prenderanno il gioco, possano avere accesso a tutto quello che c'è nel gioco e possano viverlo appieno".

Marvel's Guardians of the Galaxy

Il director di Marvel's Guardians of the Galaxy afferma precisamente che "Sin dal primo istante i giocatori possono ottenere tutti i costumi che sono inclusi, possono trovare tutte le abilità man mano che progrediscono nel gioco. È tutto nel gioco". Queste affermazioni, in ogni caso, non escludono che dopo l'uscita Eidos Montreal non decida di aggiungere altri contenuti gratuiti, anche se pare poco probabilmente visto che non vi sarà alcun tipo di monetizzazione aggiuntiva oltre all'acquisto.

Inoltre, vi segnaliamo che Jason Schreier - noto giornalista e insider - ha affermato che "Guardians of the Galaxy era un gioco single player ben prima del rilascio di Marvel's Avengers. Non si tratta di una reazione al fatto che il gioco ha fallito. (E sembra ottimo, tra l'altro)."

Vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S dal 26 ottobre 2021. Potete leggere la nostra anteprima: Marvel's Guardians of the Galaxy, l'anteprima dell'action adventure single player di Eidos Montreal.