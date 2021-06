GameStopZing: parte la Summer Promo con tanti sconti online e in negozio

Da GameStopZing parte la Summer Promo una serie di sconti e promozioni adatte per tutti i generi di clienti. Si da un "compra due giochi, il meno costoso lo paghi 5 euro" per chi ama comprare nei negozi, e corposi sconti online.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozione della Summer Promo di GameStopZing.

Grazie alla prima promozione potrete comprare Watch Dogs Legion in versione PS4 e con soli 5 euro vi potrete portare a casa il bundle di The Sims 4, sempre in versione PlayStation 4, più l'espansione Viaggio a Batuu, dedicata a Star Wars.

La nuova promozione di GameStopZing, compra 5, il meno caro lo paghi 5 euro

A chi ama comprare online segnaliamo un 20% su una serie di selezionati giochi che potrete trovare a questo indirizzo. Parliamo di giochi come l'originale Watch Dogs, Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4 Black Flag e EA Sports UFC. Sono oltre 1000 i giochi in sconto, vi consigliamo di cercare la promozione che fa per voi.

Inoltre ci sono anche promozioni sugli accessori. Ci sono sconti dal 10% al 20% su di un'ampia selezione di accessori. Si va dallo stand per ricaricare due DualShock 4, alla borda peluche di Hello Kitty, passando per l'Headset Stereo Xbox One e il Controller Mortal Kombat X Wired Esclusiva GameStop. A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Cosa ne pensate?

Articolo scritto il collaborazione con GameStopZing