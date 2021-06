Square Enix Presents: la sintesi della conferenza E3 2021

Aggiungiamo il clamoroso fail della demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e il disastro è servito. Cerchiamo di fare il punto della situazione e di capire cosa ha funzionato e cosa no in questa sintesi della conferenza E3 2021 Square Enix Presents .

In realtà i due prodotti hanno in comune solo la presenza di una campagna story driven, che peraltro era la parte migliore di Marvel's Avengers e, se è vero che Guardians of the Galaxy sarà soltanto single player , allora il problema più grosso dovrebbe essere già escluso a priori. Nonostante ciò, dobbiamo ammettere che il gioco, in uscita il prossimo ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, ci è sembrato abbastanza grezzo, specialmente nel comparto tecnico sfacciatamente cross-gen. Eidos Montreal dovrà quindi affrontare una sfida difficilissima, perché se è vero che gli Avengers possono contare su una miriade di fonti di ispirazione differenti, tutte molto conosciute, lo stesso non si può dire per i Guardiani della Galassia, diventati famosi soprattutto coi film di James Gunn e qui rappresentati in una forma ibrida che si ispira più ai fumetti che agli attori che li hanno interpretati sul grande schermo. Tanti dubbi, insomma, dovuti ai preconcetti, sì, ma rinforzati da una presentazione sottotono e piuttosto lunga di Square Enix.

Che Eidos Montreal stesse lavorando a Marvel's Guardians of the Galaxy si sapeva già da qualche giorno, ma finché non è cominciato il trailer - e non è comparsa nella nostra home l' anteprima firmata dal buon Pierpaolo Greco - eravamo rimasti nel campo delle pure speculazioni. Ebbene, Square Enix Presents è iniziato con quello che avrebbe dovuto essere un botto e che purtroppo ha ottenuto solo un tiepido riscontro.

Dalle remaster a Babylon's Fall

Legend of Mana.

È stata poi la volta di due riproposte. La prima, e sicuramente la più interessante, è stata Legend of Mana: si tratta della versione rimasterizzata di un classico dei primi anni 2000 per PlayStation, arriverà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch il prossimo 24 giugno. Non si tratta esattamente del miglior Seiken Densetsu in assoluto, ma è comunque un titolo da tenere d'occhio se si vuole approfondire e sostenere questo franchise in difficoltà. Meno azzeccata, invece, la titolazione dell'ennesimo rilancio nella lunga storia di Final Fantasy: i primi sei capitoli arriveranno su PC e Steam sotto forma di Final Fantasy Pixel Remaster, nella speranza che il sottotitolo altisonante non mascheri una semplice emulazione. La compilation interesserà PC e sistemi mobile, perciò se pensavate che avreste potuto rigiocare Final Fantasy VI sul vostro Switch sotto l'ombrellone, resterete molto delusi.

Chiusa la parentesi remaster o presunte tali, Square Enix è tornata a parlare di Marvel's Avengers con la roadmap -già nota- dei prossimi update, ma ha anche mostrato un breve trailer di Black Panther: War for Wakanda, il DLC gratuito che introdurrà Pantera Nera nel roster. Dobbiamo ammettere che il nuovo contenuto sembra interessante, e il sistema di combattimento di Marvel's Avengers è sufficientemente curato e divertente da valorizzare un personaggio come la Pantera Nera, ma mentre vedevamo passare sullo schermo queste immagini non abbiamo potuto fare a meno di chiederci che fine abbia fatto il DLC incentrato su Spider-Man che doveva essere esclusivo per console PlayStation.

Dopo una carrellata di giochi mobile - Hitman Sniper: The Shadows, Final Fantasy Brave Exvius e altri - è tornato a mostrarsi Babylon's Fall, ma il gioco che abbiamo visto ci è apparso decisamente diverso da quello annunciato in pompa magna durante lo State of Play del 2019. Non tanto per il downgrade grafico celato dietro la nuova colorazione acquerello, quanto per la rigidità di un sistema di combattimento sensibilmente più lento rispetto a quello mostrato nel vecchio trailer. Il nuovo Babylon's Fall non sembra avere lo stesso ritmo serrato dei titoli Platinum Games cui siamo abituati, e la notizia che sia diventato un GAAS multigiocatore che lo sviluppatore aggiornerà nei mesi successivi al lancio - previsto per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 - ha incontrato perlopiù diffidenza e scetticismo.

Certo, abbiamo visto davvero poco per poter giudicare un titolo che deve essere provato con mano, ma la presentazione ha lasciato i fan del celebre sviluppatore nipponico con l'amaro in bocca. Se volete approfondire, questa è la nostra anteprima di Babylon's Fall.