Sony PlayStation si congratula con Xbox per lo show dell'E3 2021

Ieri sera è andato in onda lo show dell'E3 2021 di Microsoft Xbox e Bethesda. Abbiamo avuto modo di vedere Starfield, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Redfall e molto altro. In poche parole, lo spettacolo imbastito dalla compagnia di Redmond è stato di alta qualità. A pensarlo non siamo solo noi, ma anche Sony PlayStation che è congratulata sui social con la diretta rivale.

Come potete vedere qui sotto, infatti, Hermen Hulst - capo dei PlayStation Studios ed ex-Guerrilla Games - ha scritto: "Congratulazioni a Phil Spencer e all'intero team per il grande evento. Un momento fantastico per essere un gamer". A seguire, potete invece vedere le parole di Shuhei Yoshida - responsabile dei PlayStation Indies -: "Congratulazioni Phil Spencer, Bethesda Studios, Aaron Greenberg, Larry Hryb e Chris Charla per il grande show di oggi!". In poche parole, si è trattato di un grande esempio di sportività.

Tramite i social network, le figure più importanti di Xbox e PlayStation tendono spesso a farsi i complimenti a vicenda, dimostrando che nel mondo dei gaming non c'è spazio per la console war. Pur vero che si tratta di rivali in affari e che i giocatori hanno diritto ad avere le proprie preferenze, riuscire a rispettarsi a vicenda dovrebbe essere sempre l'obbiettivo, gioendo per tutte i giochi di qualità in arrivo su tutte le piattaforme.

Potete leggere il nostro articolo sullo show Microsoft qui: Tiriamo le somme della conferenza Microsoft e Bethesda all'E3 2021.

Diteci, qual è stato il vostro annuncio preferito della conferenza Xbox? Cosa sperate di vedere a una futura conferenza di Sony (per ora non annunciata, ricordiamo)?