My Hero Academia, il cosplay di Himiko Toga da monpink_mon mischia fascino e follia

Da My Hero Academia torniamo nuovamente a vedere un'altra Himiko Toga, senza dubbio uno dei soggetti più gettonati per i cosplay, in questo caso con una splendida reinterpretazione da parte di monpink_mon, che riesce con particolare maestria a ricostruire il particolare misto di fascino e terrore che il personaggio in questione infonde.

Himiko Toga fa parte dell'Unione dei Villain, ma è comunque diventata uno dei personaggi più carismatici della serie, grazie alle sue indubbie particolarità: oltre alle sue spiccate capacità in combattimento, l'elemento caratterizzante di Himiko è infatti la sua indole folle e sadica, fortemente ispirata allo stereotipo della yandere nipponica.

Himiko alterna allora un'apparenza da semplice studentessa tranquilla e carina, ad accessi di follia omicida, palesando una certa instabilità mentale. Lo squilibrio è ulteriormente marcato anche dal suo quirk, che le consente di trasformarsi nell'aspetto di qualsiasi altro personaggio dopo averne bevuto il sangue.

Il cosplay di monpink_mon, tuttavia, punta soprattutto sull'aspetto più "normale" di Himiko, mostrandosi con il tipico completo da studentessa nipponica anche se lo sguardo e l'atteggiamento sembrano nascondere un fondo di follia. Tuttavia, è un cosplay che punta indubbiamente più sul fascino che sull'inquietudine.