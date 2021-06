Dragon Ball, il cosplay degli androidi C18 e C17 da parte di Kasuzame è un caso raro

Torniamo al buon vecchio Dragon Ball come spunto per il cosplay da proporre oggi, ma qui con un caso molto particolare, visto che si tratta del cosplay sia dell'androide C18 che di C17 entrambi da parte della stessa autrice, ovvero Kasuzame.

Abbiamo visto l'ottima cosplayer russa già in azione su vari altri personaggi e in particolare proprio sull'androide 18, uno dei suoi soggetti preferiti, ma in questo caso riesce ad effettuare anche un crossdressing veramente da manuale, tanto da risultare irriconoscibile.

L'interpretazione di C18 è quella classica, con l'androide rappresentato con la tipica giacca di jeans e la maglia a maniche lunghe, per il resto del tutto simile al personaggio creato da Akira Toriyama tra capigliatura e anche i lineamenti del viso.

Decisamente più impressionante tuttavia, considerando anche l'aspetto di partenza della modella, è la sua rappresentazione di C17, essendo questo un ragazzo. C'è ovviamente una notevole somiglianza con C18, ma a una prima occhiata è facile essere ingannati e pensare di avere di fronte un ragazzo.

Anche in questo caso, l'interpretazione è perfetta, tra abbigliamento, capelli e lenti a contatto, oltre a un po' di trucco applicato per modificare i lineamenti e renderli più spigolosi del solito.