CliffB, creatore di Gears of War, al lavoro su una nuova IP, ma non è un videogioco

Cliff Bleszinski, noto anche come CliffyB, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova IP insieme a Alex de Campi e Sandy Jarrell. CliffyB è noto soprattutto come creatore della saga Gears of War, attualmente in mano a The Coalition. Questo nuovo progetto, però, non è un videogioco.

Anche se il tweet ufficiale di CliffyB non lo dice in modo esplicito, possiamo vedere che i due collaboratori citati sono una scrittrice e un disegnatore di fumetti. Inoltre, come potete vedere sotto, un utente ha sottolineato la cosa e Bleszinski ha affermato che era una cosa abbastanza ovvia da capire: dopotutto basta leggere le biografie Twitter delle due persone indicate dal creatore di Gears of War.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sul fumetto al quale CliffyB sta lavorando. Ricordiamo che lo sviluppatore aveva creato una propria compagnia nell'aprile 2014 (Boss Key Productions) e ha pubblicato due titoli: Lawbreakers, un interessante ma infruttuoso sparatutto in prima persona, e Radical Heights, un battle royale creato in extremis, nel tentativo di far rimanere a galla la società. Nel 2018, non troppo dopo la pubblicazione di Radical Heights, il team di sviluppo è stato chiuso.

Sarà interessante capire se questo fumetto prenderà in qualche modo ispirazione dal mondo dei videogiochi. Infine, vi segnaliamo anche che il prototipo per PS3 di Gears of War 3 creato da Epic Games è disponibile per il download.