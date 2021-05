Gears of War 3: il prototipo per PS3 creato da Epic Games è disponibile per il download

Il prototipo per PS3 di Gears of War 3 creato da Epic Games per uso interno compie 10 anni. Per festeggiare l'evento, PixelButts ha deciso di caricare questa build interna sull'Internet Archive dove tutti possono provare a scaricarla liberamente.

Si tratta di una versione assolutamente lecita e legale del gioco creata da Epic Games il 19 maggio 2011. Questa versione di Gears of War 3 non era destinata alla vendita, ma è stata creata per uso interno in modo per fare test interni con l'Unreal Engine 3 su PlayStation3. A dimostrazione di questo fatto c'è un utilizzo della memoria della console diverso da quello che si farebbe con un prodotto retail, possibile solo perché il prototipo è stato creato sulle macchine debug. Queste, infatti, hanno un quantitativo di RAM superiore per facilitare il lavoro da parte dei programmatori.