Internet Explorer ha finalmente una data di scadenza, Microsoft punta tutto su Edge

Il 15 giugno 2022 Microsoft ha deciso che manderà in pensione definitivamente Internet Explorer, il leggendario, quanto vetusto browser di Windows e non solo. Da quel momento in poi il colosso di Redmond si concentrerà esclusivamente su Edge, il suo nuovo browser basato su Chromium.

Nato nel 1995, Explorer ha davvero contribuito alla diffusione di Internet, anche grazie al suo essere integrato con Windows. Con l'arrivo di Chrome, però, il suo ruolo è diventato sempre più marginale, tanto che nel 2015 Microsoft decise di portare sul mercato una prima versione di Microsoft Edge. Anche questo progetto non fu in grado di scalfire il monopolio di Google e per questo Microsoft decise di portare avanti i suoi due browser contemporaneamente.

Microsoft provò a introdurre Explorer anche su Xbox.

Adesso che il nuovo Edge basato su Chromium è un progetto vincente e apprezzato, non c'è più ragione per avere anche il vecchio Edge sul mercato, nonostante la sua quota di mercato ancora rilevantissima. Per questo motivo dopo il 15 giugno 2022 il vecchio Explorer sarà ancora più esposto a rischi di sicurezza, perchè Microsoft lo abbandonerà ufficialmente "ve lo avevamo detto, facciamo sul serio" minaccia tra il serio e il faceto la compagnia americana.

Ovviamente Microsoft non cancellerà Explorer dai vostri computer, ma sarà progressivamente meno ottimizzato per i siti, oltre che esposto ad hacker e problemi di questo genere.