Fortnite x NBA: trailer ufficiale del crossover tra il battle royale e il basket americano

Alle porte dei playoff, ovvero la fase finale della stagione agonistica durante la quale si decidono le due finaliste, Epic Games ha svelato con un trailer la collaborazione Fortnite x NBA. Si tratta di un crossover tra il battle royale e il celebre campionato di basket americano.

A partire dal 22 maggio alle 2 di notte, le divise ufficiali di tutti e 30 i team NBA debutteranno in Fortnite. In questo modo si potrà sfoggiare la propria appartenenza ad un team rispetto che ad un altro. All'interno del pacchetto sono contenute anche due emote: l'Hookshot Emote e il Mini Hoop Back Bling. Inoltre dal 19 al 23 maggio sarà possibile visitare il sito ufficiale Fortnite x NBA Team Battles nel quale poter supportare la propria squadra preferita. Si avrà la possibilità di vincere dei V-Bucks.

Oltre alle divise NBA sarà messo a disposizione del giocatori il 'Locker Bundles', uno speciale pacchetto che include gli oggetti preferiti delle stelle NBA Donovan Mitchell (degli Utah Jazz) e Trae Young (degli Atalanta Hawks).

Sapevate che nel processo in corso in questi giorni è emerso che Apple ha guadagnato oltre 100 milioni da Fortnite, ma ne ha speso solo 1 milione in pubblicità?