Warcraft: il cosplay di Sylvanas Ventolesto di win_winry è speciale

Questo cosplay di Sylvanas Ventolesto è davvero speciale. Lo ha eseguito da win_winry, che ha portato letteralmente in vita uno dei personaggi più amati di Blizzard che dal suo debutto in Warcraft 3 in avanti ha fatto letteralmente carriera all'interno dell'universo di gioco.

Sylvanas Ventolesto, infatti, è nato come personaggio secondario di Warcraft III: Reign of Chaos, per poi assumere un ruolo più importante nella sua espansione The Frozen Throne.

È, però, in World of Warcraft e in tutte le sue espansioni che Sylvanas Ventolesto assume un ruolo sempre maggiore. Sylvanas è la regina-banshee dei Reietti, i non morti liberi dall'influenza del Re dei Lich, e una dei principali leader dell'Orda. Dopo la morte di Vol'jin per mano della Legione Infuocata, Sylvanas viene nominata capoguerra dell'Orda.

In questo Cosplay win_winry ha realizzato un vero e proprio capolavoro, indossando un'aratura perfetta in ogni dettaglio e un trucco assolutamente realistico, che la rende identica alla controparte videoludica.