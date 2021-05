Fortnite: Apple ha guadagnato oltre 100 milioni e ha speso solo 1 milione in pubblicità

Siamo al tredicesimo giorno di causa legale tra Epic Games ed Apple. Grazie a una nuova testimonianza possiamo ora scoprire che la compagnia di Cupertino è stato in grado di guadagnare oltre 100 milioni di dollari tramite commissioni di Fortnite, a fronte di una spesa totale di un solo milione di dollari.

A condividere queste informazioni è Michael Schmid, head of game business presso Apple. Schmid afferma che Apple ha lavorato su Fortnite a stretto contatto con Epic Games, sia in ambito ingegneristico che sul lato pubblicitario.

Schmid afferma che Epic Games ha richiesto nel corso del tempo sempre più sostegno. Apple riceveva chiamate la mattina presto o anche a Natale, in quanto Epic Games aveva bisogno di aiuto per risolvere dei problemi legati a Fortnite.

100 milioni di guadagno per Apple tramite Fortnite

Spiega anche che Apple ha inviato "500 milioni di comunicazioni pubblicitarie riguardo a Fortnite". Le spese legate al marketing sostenute da Apple si assesterebbero, in totale, a più di un milione di dollari, ovvero - secondo le parole di Schmid - "molto più grandi di qualsiasi altro gioco sul quale io abbia mai lavorato."

Quando gli è stato chiesto quanto Apple abbia guadagnato, la risposta è stata "oltre 100 milioni di dollari". Gli è stato poi chiesto se "oltre 100 milioni" potesse voler dire "oltre 200 milioni" ma Schmid ha affermato che "sarebbe inappropriato da parte mia affermare che sia così". Le cifre indicate da Schmid sono però sensibilmente più basse di quelle suggerite dalla compagnia di analisi Sensor Tower che aveva calcolato 1.2 miliardi di guadagani per Fortnite su iOS, che si traducono in una commissione per Apple di oltre 360 milioni.

Ovviamente l'avvocato di Epic ha sottolineato come Apple abbia beneficiato della relazione con Fortnite ed Epic, visto che ha guadagnato almeno cento volte la cifra investita.

