Epic Games Store: Mega Saldi con Buono da 10€ in regalo per gli acquisti oltre i 15€

Epic Games Store ha dato il via a nuove offerte e sconti: i Mega Saldi 2021 sono disponibili, con anche un Buono da 10€ per ogni utente, attivabile su un acquisto da 14.99 euro o più. Vediamo tutti i dettagli sulle offerte dei creatori di Fortnite.

I Mega Saldi 2021 dell'Epic Games Store offrono molteplici giochi in sconto di alto livello. Possiamo trovare ad esempio Kingdom Hearts 3 + Re Mind (ovvero gioco base + DLC) al prezzo di 40.19€. Possiamo anche acquistare il recente Assassin's Creed: Valhalla, a 44.99 euro. Se vi sentite pronti, potete recuperare anche Cyberpunk 2077 a 47.99 euro. Non bisogna inoltre ignorare Oddworld Soulstorm, a 39.99 euro.

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi in offerta con i Mega Saldi 2021

Vediamo anche Red Dead Redemption 2, che è disponibile a 40.49 euro, oppure Outriders a 44.99 euro. Ci sono anche alcuni indie a prezzi da non perdere, come A Good Snowman is hard to build a 2.39 euro e Cosmic Express a 2.39 euro. A 14.99 euro potete trovare anche Grindstone, interessante arcade che evolve la struttura tipica di un Candy Crash.

Per poter vedere tutte le offerte dell'Epic Games Store dei Mega Saldi 2021, potete raggiungere questa pagina del negozio digitale. Vi ricordiamo che per poter reclamare il vostro sconto da 10€ dovete eseguire l'accesso allo store. Il Buono è inoltre applicabile su ogni prodotto, non solo quelli in offerta: gli unici esclusi sono i prodotti in prenotazione.

Infine, vi segnaliamo che il gioco gratis di oggi dell'Epic Games Store è NBA 2K21: tutti i dettagli qui.