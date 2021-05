Epic Games Store: anche il gioco gratis della prossima settimana è un mistero

Per la seconda settimana di fila Epic Games Store non ha svelato quale sarà il gioco gratis della prossima, il che se vogliamo è una buona notizia, visto che di solito dietro ai giochi misteriosi si nascondono dei tripla A. Come al solito al posto della copertina c'è la classica immagine segnaposto, che non permette di intuire cosa ci aspetti.

Perché pensiamo che anche la prossima settimana Epic Games Store regalerà un tripla A? I motivi sono essenzialmente due: in passato ha (quasi) sempre fatto così con i giochi misteriosi e proprio oggi ha svelato che il gioco gratis del giorno è NBA 2K21, appunto un tripla A. Se vogliamo si tratta anche un ottimo modo di accompagnare i saldi appena lanciati.

Cosa attenderci, quindi? Difficile dirlo. In giro non ci sono voci in merito. Forse un altro titolo di Take-Two / 2K Games, con cui Epic Games potrebbe aver stretto un accordo come quello dell'anno scorso (ricordate il pacchetto GTA V, Borderlands, Civilization VI?), oppure potrebbe spuntare il gioco di un altro publisher. Ogni ipotesi è valida.

Per capirci qualcosa non ci resta che attendere il 27 maggio 2021 alle ore 17:00, quando sarà svelato il nuovo gioco. Intanto andiamo a fare qualche canestro con NBA 2K21.