Epic Games Store: NBA 2K21 è il gioco gratis PC del 20 maggio, link download

Come ogni settimana, Epic Games Store ci regala un nuovo gioco gratis PC. Quest'oggi - 20 maggio 2021 - è il momento di NBA 2K21. Vediamo tutti i dettagli sul gioco, il link download e i requisiti.

Per poter reclamare il gioco gratis PC di oggi, non dovete far altro se non usare il launcher oppure seguire questo link dell'Epic Games Store. Vi ricordiamo che avete tempo una settimana per reclamare il gioco e renderlo vostro per sempre.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco: "NBA 2K21 è l'ultimo capitolo della serie NBA 2K, campione di vendite e famoso a livello mondiale. Grazie agli emozionanti miglioramenti del suo sistema di gioco leader del settore, alle funzionalità online competitive e di community, e alle varie e approfondite modalità di gioco, NBA 2K21 offre un'immersione unica per tutte le sfaccettature della pallacanestro e della cultura dell'NBA".

NBA 2K21 è il gioco gratis PC dell'Epic Games Store

Vediamo ora i requisiti minimi:



Sistema operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GT 450 1GB / ATI Radeon HD 7770 1GB o superiore

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 110 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Directx 9.0x

Ecco invece i requisiti consigliati:



Sistema operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / ATI Radeon R9 270 2GB o superiore

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 110 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Directx 9.0c

