Google Store: sta per aprire il primo punto vendita a New York City

Google ha annunciato che aprirà il primo Google Store, un punto vendita, a New York City questa estate. Il negozio si troverà nel quartiere Chelsea, nelle vicinanze della sede centrale di New York.

Il negozio venderà vari prodotti Google come gli smartphone Pixel, device smart home Nest, Fitbit, Pixelbooks e molto altro. I clienti del punto vendita potranno anche ordinare i prodotti tramite gli store online di Google e ritirarli presso il Google Store fisico.

Google, in passato, ha sperimento con piccoli punti vendita temporanei per la vendita dei propri prodotti, ma il Google Store di New York City è un passo in avanti molto più serio.

Ovviamente è facile fare un collegamento tra Google Store e Apple Store. Al pari della compagnia di Cupertino, il negozio di Mountain View mostrerà in che modo i prodotti Google interagiscono tra di loro, metterà a disposizione esperti all'interno del negozio per aiutare nella risoluzione dei problemi, fornirà assistenza per la riparazione e proporrà anche degli workshop per insegnare a sfruttare al massimo i prodotti e i servizi Google.

Ovviamente lo store adotterà una serie di regole per assicurarsi che siano rispettate tutte le norme anti-COVID-19 all'apertura del punto vendita. In altre parole, sarà limitato il numero di ingressi, le pulizie saranno regolari e chiunque voglia entrare dovrà usare mascherina e rispettare la distanza di sicurezza.

Attualmente il Google Store non ha una data di apertura precisa: si parla solo di "estate 2021". È credibile che, se il negozio avesse successo, la compagnia decida di aprire altre sedi.

Vi segnaliamo anche che l'app di Google Stadia ha superato ufficialmente i 3 milioni di download in 18 mesi.