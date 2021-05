Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition per Nintendo Switch annunciato

Bandai Namco ha annunciato Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition per Nintendo Switch, svelandone subito la data d'uscita: 17 settembre 2021. Dell'esistenza del port del gioco per la console ibrida di Nintendo si era già vociferato qualche tempo fa, ma ora è arrivata l'ufficializzazione.

Già disponibile per PC e PS4, Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition è stato sviluppato da Level-5 e gode del character design di Yoshiyuki Momose, mentre le musiche sono del compositore Joe Hisaishi. Leggiamo altri dettagli su storia e contenuti tratti dal comunicato stampa ufficiale, ma solo dopo aver guardato il trailer di annuncio:





I giocatori seguiranno la storia di Evan Pettwhisker Tildrum, un bambino che ha perduto il suo trono nel Regno di Ding Dong Dell e che parte nella missione di creare un nuovo regno, tentando di unire il suo mondo sotto le insegne della felicità e della libertà, grazie anche all'aiuto degli amici che si farà lungo la strada.

La PRINCE'S EDITION conterrà, oltre al gioco base, anche i seguenti DLC:

L' Adventure Pack con nuovi outfit e oggetti, oltre al dungeon Bosco Perduto e a nuove minacce al regno di Evan

con nuovi outfit e oggetti, oltre al dungeon Bosco Perduto e a nuove minacce al regno di Evan The Lair of the Lost Lord nel quale Evan dovrà completare una missione straordinaria in un nuovo mondo. Nuovi oggetti, equipaggiamenti e un nuovo dungeon, il Labirinto, sono inclusi in questo DLC

nel quale Evan dovrà completare una missione straordinaria in un nuovo mondo. Nuovi oggetti, equipaggiamenti e un nuovo dungeon, il Labirinto, sono inclusi in questo DLC Il Leggendario Libro del Mago: durante un sogno, Evan incontra un uomo con la testa da coniglio che chiama se stesso il Direttore. I giocatori esploreranno il sogno di Evan e troveranno il vero obbiettivo di tutto ciò. Incluso ci sarà anche il dungeon Colosseo Pandora

Guardiamo anche qualche immagine relativa alla versione Nintendo Switch di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition:

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno per avere più informazioni, in attesa di quella specifica per la versione Nintendo Switch.