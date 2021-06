The Witcher 3, il cosplay di Ciri di shirogane_sama è combattivo

Ciri è sicuramente uno dei personaggi più amati della saga The Witcher, sia essa cartacea, videoludica o televisiva. Vediamola rivivere nel cosplay di shirogane_sama, che per l'occasione ha scelto anche un'ottima ambientazione.

La cosplayer ha preso come modello la Ciri di The Witcher 3, probabilmente la più famoso, quindi la possiamo vedere nel suo classico vestito marrone e bianco, con in pugno la spada. Bella anche l'ambientazione boschiva. Che sia tornata a Brokilon per una visita?

A parte tutto si tratta di un lavoro davvero riuscito, in cui tutti i dettagli sono stati curati alla perfezione. Del resto non è la prima volta che shirogane_sama interpreta Ciri, quindi si deve sentire davvero a suo agio con il personaggio. Se non ci credete, guardate la foto qui di seguito e vivete sereni.

