Silent Hill: il cosplay del Pyramid Head di alinalavenok è spaventoso

Nel bel mezzo del caos creato da Abandoned, un gioco che ancora non si capisce se sia uno scherzo, un progetto serio o addirittura il nuovo Silent Hill, vi proponiamo il cosplay del Pyramid Head realizzato da alinalavenok. Un'interpretazione davvero spaventosa di uno dei più iconici mostri della serie.

La modella, infatti, è stata in grado di realizzare un costume praticamente perfetto di questo temutissimo nemico. A partire dalla testa, avvolta nell'iconico copricapo a piramide, fino ad arrivare all'enorme spadone brandito ad una mano. Il resto lo fa il design malato e inquietante di Silent Hill, oltre che la location abbandonata nella quale è stata scattata la foto.

Nel caso in cui voleste scoprire qualcosa di più di Abandoned sappiate che persino Jason Schreier sta cercando di capire chi sia Hasan Kahraman, tanto da averlo intervistato. Il giochino da parte dello studio di Blue Box, però, non può andare avanti ancora molto. E noi, onestamente, speriamo di vedere finalmente un vero Pyramid Head in azione.