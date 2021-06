Twitter ha svelato i 5 giochi più chiacchierati dell'E3 2021 e dall'inizio dell'anno

Poco sorprendentemente il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato il gioco più citato su Twitter durante il periodo dell'E3 2021. Lo ha svelato il social media, che ha recentemente svelato la lista dei 5 giochi più chiacchierati durante la fiera virtuale di quest'anno. Assieme a questa classifica, Twitter ha anche svelato i 10 video giochi più cinguettati nel 2021. E in questo caso qualche sorpresa è dietro l'angolo.

Durante l'E3 2021, come dicevamo, è stato il seguito ancora senza nome di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ad aver scatenato maggiormente i frequentatori di Twitter. Alle sue spalle si è posizionato l'attesissimo Elden Ring, mentre sul gradino più basso del podio c'è Battlefield 2042. La top 5 è chiusa dalle due esclusive più pesanti in arrivo nei prossimi mesi su Xbox: Halo Infinite e Forza Motorsport 5.

Zelda Breath of the Wild Sequel Elden Ring Battlefield 2042 Halo Infinite Forza Horizon 5

Il tweet più visto, però, è il seguente:

Per quanto riguarda i giochi più chiacchierati del 2021, non possiamo non notare la presenza di molti giochi mobile come Genshin Impact, in prima posizione, ma anche Ensemble Stars! e Fate/Grand Order. Meno brillanti i chiacchieratissimi, almeno sui nostri lidi, Animal Crossing, Final Fantasy o Monster Hunter.

Ecco la top ten su Twitter del 2021, fino a questo momento, ovviamente:

Genshin Impact Apex Legends Ensemble Stars! Final Fantasy Animal Crossing Knives Out Fortnite Monster Hunter Fate/Grand Order Minecraft

Il Giappone è la nazione dalla quale si twitta maggiormente di giochi, seguito dagli USA e la Corea del Sud.

Le 10 nazioni che Twittano di più di videogiochi

Cosa ve ne pare di questi dati? A questo indirizzo potrete trovare tanti altri spunti