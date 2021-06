Forspoken: l'esclusiva console PS5 si mostra su PC, punta alla massima qualità grafica

Forspoken si mostra anche su PC in un nuovo video pubblicato da AMD per mostrare alcune caratteristiche tecniche che il gioco sfrutta sui propri hardware, ed è forse la prima volta che vediamo l'esclusiva console per PS5 da parte di Square Enix su un'altra piattaforma.

Nel filmato, Takeshi Aramaki di Luminous Productions parla dei vantaggi ottenuti dallo sfruttamento di alcune tecnologie AMD come la FidelityFX Super Resolution, una tecnica che consente di ottenere un grande vantaggio in termini di performance facendo andare il gioco a 4K e 60 fps.

"Credo che la filosofia GPUOpen di AMD stia migliorando gli standard dell'intera industria, che di conseguenza porta benefici a tutti i giocatori", ha affermato Aramaki, "Non vediamo l'ora di far provare Forspoken ai giocatori, in modo che possano provare anche la grafica next gen che è stata resa possibile dall'FSR".

Secondo quanto riferito da Aramaki, con Forspoken Square Enix punta a raggiungere la massima qualità grafica possibile in un gioco open world, nientemeno. Conosciuto inizialmente come Project Athia, Square Enix ha presentato il gioco come "sviluppato appositamente per PS5", sebbene evidentemente funzioni bene anche su PC. Dovrebbe essere un'esclusiva console PS5 per due anni ed è un action open world con elementi RPG. Di recente abbiamo visto parti di gameplay inedito nel trailer esteso da Square Enix.