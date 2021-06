Genshin Impact: il nuovo personaggio Kaedehara Kazuha si mostra in un trailer

Genshin Impact continua a crescere e con la nuova stagione è in arrivo un nuovo personaggio per il già ampio cast presente nell'action RPG di MiHoYo, ovvero Kaedehara Kazuha, qui illustrato in un video che lo mostra in un dialogo.

Seduto sul ponte di una nave di notte, a godersi la brezza marina, Kazuha dialoga brevemente con Beidou, introducendosi come un personaggio piuttosto portato alla riflessione lirica, si direbbe, ispirato dalla luna e dal suono delle onde. Almeno questo è quanto mostra a prima vista, ma nasconde anche uno spirito guerriero di notevole forza.

Come possiamo vedere nella seconda parte del trailer, che riporta un accenno dei suoi retroscena, Kazuha sembra essere un combattente dotato di notevole abilità con la katana, in attesa di poterlo scoprire meglio. Il personaggio in questione sarà disponibile tra le varie novità introdotte con l'update 1.6 di Genshin Impact, il quale di recente ha portato con sé anche la Midsummer Island Adventure dal sapore fortemente estivo.

Dopo Eula, dunque, Kaedehara Kazuha andrà ad aggiungersi all'ampio cast di combattenti selezionabili all'interno dell'action RPG, con il personaggio che intanto dimostra di essere già conosciuto da parte dei personaggi, in particolare da Beidou, con la quale dialoga in maniera piuttosto amichevole in questo nuovo trailer.