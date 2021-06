Microsoft da record: con Windows 11 in arrivo, ora vale 2000 miliardi di dollari

Microsoft dimostra in questi giorni una crescita da record, anche grazie all'avvicinamento di Windows 11, che ha portato la compagnia a entrare nella ristretta cerchia delle compagnie con valore complessivo oltre i 2 trilioni, ovvero 2000 miliardi di dollari.

Il valore della capitalizzazione di mercato di Microsoft ha dunque raggiunto quello record di Apple, che per prima era riuscita a raggiungere tale risultato da record. L'accelerazione decisiva è arrivata dalla positiva giornata di ieri presso Wall Street, che ha infine portato il valore complessivo a 2000 miliardi di dollari.

Windows 11 è in arrivo, porterà diverse novità al sistema operativo Microsoft

Il risultato è stato raggiunto in meno tempo rispetto ad Apple, peraltro: alla compagnia di Cupertino sono serviti 42 anni, a quella Redmond 35 anni, in rapporto. Da notare anche come l'incremento di questo valore sia stato esponenziale nell'ultimo periodo: Microsoft aveva superato i 1000 miliardi di dollari solo nel 2019 fa e sono dunque bastati due anni per raddoppiare tale valore e raggiungere la quota attuale di 2000 miliardi.

Anche Microsoft, così come altre aziende legate all'informatica, comunicazioni ed elettronica, ha ricevuto un notevole slancio proprio dal periodo di pandemia, a dimostrazione di come l'ambito delle telecomunicazioni, dell'informatica e dei servizi digitali abbia ottenuto vantaggi dalla situazione di distanziamento sociale imposto in questi mesi.

Nel frattempo, la presentazione di Windows 11 dovrebbe essere prevista proprio per domani, 24 giugno: intanto abbiamo visto le prime immagini del nuovo sistema operativo rivelate da un leak, abbiamo saputo che l'upgrade sarà gratuito da Windows 7, 8.1 e 10 e che il nuovo OS circola già in rete, con Microsoft che combatte contro i leaker.