The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un lungo video spiega tutti i dettagli

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD torna a mostrarsi in un lungo video introduttivo, un overview trailer che punta a illustrare tutti i dettagli sul nuovo gioco per Nintendo Switch in quasi cinque minuti di filmato, spiegando varie caratteristiche dalla storia al gameplay.

Come sappiamo bene, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è l'edizione rimasterizzata dell'omonimo capitolo uscito originariamente su Nintendo Wii e WiiU, rielaborata per sfruttare il nuovo hardware di Nintendo Switch e anche per celebrare il 35esimo anniversario della serie Zelda, vediamo dunque varie informazioni su storia, gameplay e caratteristiche specifiche di questo capitolo.

Rispetto a tutti gli altri capitoli della serie, Skyward Sword si distingue per la sua particolare ambientazione, che ci porta in alto tra le nuvole in un paese composto da isole volanti, che dunque richiedono l'uso di grandi volatili per spostarsi da un luogo all'altro, librandosi in cielo.

L'altra caratteristica peculiare dello Skyward Sword originale era il fatto di incentrarsi completamente sull'utilizzo del Telecomando Wii, sfruttando in pieno i sensori di movimento del particolare controller della console, che per l'occasione sfruttava anche l'implementazione del Motion Plus per una replica più fedele dei movimenti.

Su Nintendo Switch, questi vengono trasferiti ai Joy-Con della nuova console, ma la versione rimasterizzata consente anche di utilizzare semplicemente gli stick e i tasti della console. Oltre a questo, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD comprende ovviamente una rielaborazione grafica generale con un incremento della risoluzione e della qualità complessiva.

Il gioco ha la data di uscita fissata per il 16 luglio 2021 su Nintendo Switch, potete saperne di più leggendo l'anteprima che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi. Nel frattempo, è emerso che i controlli di movimento sono migliori su Switch, che l'amiibo Loftwing sblocca una nuova opzione, cosa che ha creato anche notevoli discussioni e abbiamo visto di recente una scena di combattimento.