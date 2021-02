The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, l'anteprima

The Legend of Zelda: Skyward Sword uscì originariamente a fine 2011 su Nintendo Wii: fu l'ultimo grande gioco Nintendo per la console, e anche la massima unione tra motion control - obbligatori, via Motion Plus - e gaming tradizionale. È anche, pur vantando un'alta qualità generale (con un'invidiabile media Metacritic di 93, per quel che conta), uno dei capitoli più controversi dell'intera saga. Il più lineare di tutti gli episodi tridimensionali, quello meno esplorativo, quello maggiormente basato sugli enigmi.

C'erano moltissime ragioni per pensare che il prossimo remake della saga sarebbe stato proprio Skyward Sword: innanzitutto, è l'unico episodio che non è stato mai migliorato o convertito su altre piattaforme. Secondariamente, proprio a causa dei motion control, i Joy-Con sembravano assolutamente adatti per poter ammodernare dignitosamente quest'esperienza su Nintendo Switch. A differenza di gran parte dei remake passati, questo sembra sia stato sviluppato internamente, non da Grezzo, che invece ha realizzato l'adattamento di Miitopia (anch'esso mostrato nel Direct di qualche giorno fa).

The Legend of Zelda: Skyward Sword: Link si getta da Oltrenuvola verso terra.

C'erano altrettante ragioni tuttavia, forse perfino più numerose, per lasciare Skyward Sword in una teca del passato. E sono tutte di natura concettuale. Grazie a Breath of the Wild, The Legend of Zelda ha ritrovato un prestigio, critico e commerciale, che non poteva vantare dal 1998, dai tempi di Ocarina of Time. Ecco, Breath of the Wild è nato in esatta antitesi a questo gioco: uno cunicolare, l'altro totalmente aperto. Uno lineare, l'altro libero.

Aonuma ha rivendicato certe somiglianze tra le ultime due uscite per home console, sottintendendo come, nonostante le differenze, ci fossero tra loro dei punti di contatto: ci riferiamo alla barra della fatica/vigore (effettivamente una novità di Skyward Sword che è alla base del game design di Breath of the Wild) e al mantello/paravela, che permette di planare a terra senza subire danno. Ecco, quest'ultima connessione è sicuramente forzata: l'aspetto è piuttosto simile, ma la funzionalità totalmente diversa. Se in Breath of the Wild è una protesi fondamentale e dinamica del protagonista, in Skyward Sword si utilizza in maniera circostanziata e occasionale. In quest'ottica, è molto più simile la Foglia di The Wind Waker alla paravela di Breath of the Wild, piuttosto che il Manto Magico di Skyward Sword.

Infine, oltre a sottolineare i punti di contatto, Aonuma ha anche dato un avvertimento: parafrasandolo, "occhio, che questo è molto diverso dall'ultimo". "Lo abbiamo fatto prima di rivedere le convenzioni della serie". In sostanza: tutti i bambini e/o giovani che hanno conosciuto The Legend of Zelda con Breath of the Wild, potrebbero rimanere sconcertati da Skyward Sword, a cominciare dall'introduzione prolissa e guidata, in assoluta antitesi a quel capolavoro di game design rappresentato dall'Altopiano di Breath of the Wild. Questo remaster in alta definizione arriverà su Nintendo Switch il 16 luglio: vediamo le novità che propone nella nostra anteprima.