The Legend of Zelda Skyward Sword HD: Nintendo condivide una scena di combattimento

Nintendo Switch è la console di maggior successo del momento e il merito è per certo anche delle molteplici esclusive in arrivo. Tra novità e vecchi capitoli pronti a ritagliarsi un proprio posto, il pubblico non può certo lamentarsi. Uno dei titoli pronti a tornare è The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ora, Nintendo ci mostra una scena di combattimento nella quale mostra in che modo si possono sfruttare gli attacchi direzionali di Link.

Come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto, in The Legend of Zelda Skyward Sword HD Link potrà affrontare i nemici con la propria spada e dovrà usare gli attacchi nel modo corretto per avere la meglio. In questo caso possiamo vedere, in 13 secondi, due scontri con delle Deku Babas, delle piante carnivore che hanno la bocca rivolta in una specifica direzione. Per poterle eliminare è quindi necessario eseguire un fendente in verticale o in orizzontale.

Come dimostrato nel filmato condiviso da Nintendo, se si esegue un colpo nella direzione sbagliata, la spada semplicemente rimbalza e il colpo non ha effetto. Le battaglie di The Legend of Zelda Skyward Sword HD devono quindi essere sempre ragionate e non basta colpire il più rapidamente possibile senza porre troppa attenzione a quanto succede.

Sempre a questo riguardo, recentemente abbiamo avuto la possibilità di vedere nuove immagini della remaster per Switch.