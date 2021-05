Sucker Punch, autore di Ghost of Tsushima, cerca un senior writer per un gioco open world

Tramite Gamasutra, testata dedita anche alla pubblicazione di offerte di lavoro, abbiamo modo di scoprire che Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima) è in cerca di un nuovo Senior Writer per un gioco open world che racconti storie d'impatto basate sui personaggi. Si parla di "storie emozionanti", "personaggi memorabili" e "forti dialoghi".

Il Senior Writer si unirebbe al team di Sucker Punch che è attualmente al lavoro "sul prossimo progetto": purtroppo non ci sono dettagli su cosa potrebbe trattarsi, se non che è un gioco open world - come detto - con una componente narrativa profondamente legata ai propri personaggi. Ovviamente il primo pensiero è che Sucker Punch sia al lavoro sul seguito di Ghos of Tsushima: le avventure di Jin Sakai hanno convinto critica e pubblico, è perfettamente credibile che Sony PlayStation abbia dato il via ai lavori per un nuovo capitolo della stessa IP.

Jin Sakai tornerà nel nuovo progetto di Sucker Punch?

Ovviamente per ora si tratta solo di una speculazione, non di un'informazione ufficiale. La proposta di lavoro specifica che il Senior Writer dovrebbe lavorare con il team di scrittura, con i capi del progetto e altri dipartimenti con lo scopo di creare la storia del gioco rimanendo allineato con i creative director e con i punti fondamentali della narrazione del gioco. Il candidato che si vorrà unire a Sucker Punch deve avere almeno 5 anni di esperienza e deve aver lavorato a vari progetti videoludici, di cui almeno uno AAA come Senior Writer.

Per ora questo è tutto quello che sappiamo: speriamo che nel corso dell'anno emergano nuove informazioni sul progetto di Sucker Punch. Per ora abbiamo anche scoperto che il team è al lavoro su uno "spettacolare gioco multiplayer".