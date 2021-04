Ghost of Tsushima: Sucker Punch al lavoro su uno "spettacolare gioco multiplayer"

Sucker Punch - noto sviluppatore di Sony che ha dato i natali a serie come Sly Cooper, inFamous e, più recentemente, Ghost of Tsushima - è al lavoro su un nuovo progetto, descritto come "uno spettacolare gioco multiplayer". L'informazione arriva da un annuncio di lavoro sul sito ufficiale di Sucker Punch.

Precisamente, il team di sviluppo di Ghost of Tsushima è alla ricerca di un nuovo programmatore mutiplayer/network che sia disposto a unirsi al team di Bellevue, Washington. "I nostri talentuosi designer multigiocatore danno vita a esperienze incredibili e tu sarai fondamentale per portare alla luce quella creatività in uno spettacolare gioco multiplayer." Queste le parole, in traduzione.

Purtroppo per il momento non è possibile sapere altro. Non ci sono dettagli sul tipo di gioco multiplayer al quale il team di Ghost of Tsushima starebbe lavorando. Potrebbe trattarsi una modalità PvE cooperativa, oppure una modalità PvP. La richiesta di lavoro include dettagli estremamente generici che si applicano a qualsiasi gioco online.

Ghost of Tsushima Leggende è stata una gradita sorpresa

Ricordiamo che non si tratterebbe del primo gioco multigiocatore realizzato da Sucker Punch. Ghost of Tsushima ha ricevuto dopo alcuni mesi dall'uscita una modalità cooperativa online nota con il nome di Leggende. Aggiungiamo inoltre che, recentemente, Sucker Punch ha pubblicato un annuncio di lavoro per uno scrittore che desideri "scrivere storie ambientate nel Giappone feudale".

Sulla base degli indizi e del successo di Ghost of Tsushima (6,5 milioni di copie vendute dal lancio), è impossibile non prendere in considerazione la possibilità che Sucker Punch sia al lavoro su un nuovo capitolo che includa sin dal D1 una modalità multigiocatore, magari più espansa rispetto a quella originale. Per ora è solo una speculazione, ovviamente: non abbiamo informazioni ufficiali in merito.