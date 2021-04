Warhammer: Vermintide 2, l'espansione Chaos Wastes punta a un'esperienza roguelike

Warhammer: Vermintide 2 vedrà a breve l'uscita dell'espansione Chaos Wastes: disponibile gratis su PC a partire dal 20 aprile e in arrivo più avanti anche su console, il pacchetto punterà a offrire un'esperienza fortemente roguelike.

Con i suoi cinque milioni di giocatori, Warhammer: Vermintide 2 si è rivelato senz'altro un successo per il team di sviluppo svedese, attualmente impegnato nella lavorazione di Warhammer 40.000: Darktide per PC e Xbox.

Ebbene, Chaos Wastes vuole rilanciare l'endgame del gioco mettendo i leggendari eroi protagonisti di Vermintide alle prese con una modalità inedita in cui la progressione viene gestita da zero ma finisce per essere annullata al game over.

A fare da sfondo alle nuove battaglie in stile roguelike troveremo ben quindici scenari, che dovremo esplorare alla ricerca della leggendaria Cittadella dell'Eternità: l'unico luogo dove trovare salvezza per il mondo.

Nella nuova espansione ogni partita sarà diversa dall'altra grazie a un sistema che gestisce ogni singolo aspetto delle spedizioni, rendendole sempre differenti a tutto vantaggio della varietà del gameplay.