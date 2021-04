It Takes Two? Il prossimo gioco di Hazelight sarà ancora meglio, dice Josef Fares

It Takes Two si è rivelato un vero e proprio gioiellino, ma il prossimo gioco di Hazelight Studios sarà ancora meglio: lo ha promesso il director Josef Fares.

Attualmente il gioco con la valutazione più alta del 2021 per la critica, It Takes Two spinge le meccaniche cooperative tanto care a Fares verso nuovi standard, coinvolgendoci in un'avventura strepitosa e divertente.

L'eclettico autore è tuttavia convinto che ci siano ancora margini di miglioramento, e nel corso di un'intervista ha garantito che il prossimo progetto del suo team sarà qualcosa di ancora più bello.

"Se mi chiedete del nostro prossimo gioco, posso già dirvi ora che sarà persino migliore di It Takes Two", ha detto Fares. "Sarà qualcosa di completamente fuori di testa."

"Sono assolutamente convinto del concept di gioco e di cosa succederà, e posso assicurarvi che la gente rimarrà letteralmente sconvolta!"