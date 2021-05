Final Fantasy 7 Remake Parte 2 non sarà all'E3 2021 secondo il noto leaker Navtra

Square Enix sta vivendo un buon periodo, soprattutto per quanto riguarda l'interesse verso i suoi progetti attualmente in sviluppo. Il team giapponese ci ha recentemente mostrato tanti titoli di Dragon Quest previsti per i prossimi anni, ma non dobbiamo dimenticarci che anche il franchise di Final Fantasy è nel pieno dei lavori. Uno dei molti titoli in produzione è Final Fantasy 7 Remake Parte 2. I fan non vedono l'ora di vederlo in azione, ma pare che non sia ancora arrivato il momento: il noto leaker Navtra ha svelato che probabilmente il gioco non sarà presente all'E3 2021.

Precisamente, la sua affermazione, condivisa in risposta a un utente di ResetEra che si chiedeva se Square Enix potesse forse condividere un trailer di annuncio di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 all'E3 2021, recita: "No, non penso ci sarà". Non si tratta quindi di un "no" categorico, ma le possibilità che il gioco sia presente all'evento di Square Enix sembrano minime.

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 dovrà attendere

Ricordiamo infatti che Navtra ha in passato rivelato molteplici dettagli, poi rivelatosi corretti, su progetti esclusivi Sony e giochi Square Enix: su tutti, Navtra aveva anticipato l'annuncio di Final Fantasy 16 e, più recentemente, ha parlato di Final Fantasy Origin, il gioco d'azione in stile souls-like ancora non confermato ufficialmente ma estremamente chiacchierato da più fonti dell'industria. Le sue parole su Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sono meritevoli di attenzione.

Come sempre, tutto quanto indicato è da categorizzare come un rumor. Non si tratta di informazioni ufficiali. Inoltre, è possibile che i piani di Square Enix cambino nel frattempo. Nell'attesa della conferenza, potete vedere un video di gameplay da Episode INTERmission.