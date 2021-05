Koch Media avrà un proprio evento al Summer Game Fest: data e ora ufficiali

Tramite una segnalazione di Shinobi602 abbiamo modo di scoprire che Koch Media ha annunciato che terrà un proprio evento videoludico durante il Summer Game Fest. Precisamente, la società ha annunciato data e ora durante le quali si terrà la conferenza. Segnate sul calendario le 21:00 dell'11 giugno 2021!

Come ci ricorda anche Shinobi602 nel tweet che potete vedere qui sotto, Koch Media opera l'etichetta di pubblicazione Deep Silver la quale possiede studios come Volition (Saints Row), Dambuster (Homefront, Dead Island 2), Warhorse (Kingdom Come Deliverance) e Free Radical (Timesplitters). Di certo potremo vedere vari annunci durante l'evento: di quali giochi si parlerà?

Per il momento è impossibile dirlo con certezza. Koch Media, ricordiamo, è parte di Embracer Group. La compagnia ha, negli ultimi anni, acquisiti molteplici team e ha annunciato di avere molteplici giochi in sviluppo. Forse, da questo giugno, cominceremo a vedere i frutti di tutte questa acquisizioni.

Non ci resta altro da fare se non attendere l'evento di Koch Media e scoprirlo in prima persona. Nel frattempo, vi ricordiamo anche tutti i dettagli sull'E3 2021.