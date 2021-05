Zelda: Skyward Sword HD, l'amiibo Loftwing sblocca una nuova opzione che fa discutere

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD avrà un proprio Amiibo specifico con la statuetta di Zelda e Loftwing, la quale oltre ad essere un bel pezzo da collezione sblocca anche una caratteristica veramente interessante nel gioco, tanto da genere già un po' di polemica tra i fan.

L'amiibo di Loftwing è stato presentato da Nintendo con il trailer riportato qui sopra e si tratta di un oggetto davvero molto interessante: oltre ad essere probabilmente uno degli amiibo più belli prodotti finora da Nintendo, il suo utilizzo con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sblocca una caratteristica effettivamente utile e importante, tanto da fare discutere il fatto che sia legata esclusivamente all'acquisto della statuetta.

Applicando l'amiibo sul sensore di Nintendo Switch, si apre una nuova opzione che consente di passare in ogni momento e in qualsiasi luogo ci troviamo dalla superficie al cielo, una caratteristica che normalmente è possibile sfruttare solo in determinati punti della mappa e interagendo con degli elementi specifici dello scenario. Applicando nuovamente l'amiibo, è inoltre possibile venire trasportati direttamente nell'ultimo punto della superficie in cui ci trovavamo quando l'abbiamo utilizzato la volta precedente, ovvero un vero e proprio fast travel inserito nel gioco.

Considerando che questa opzione è utilizzabile anche direttamente all'interno dei dungeon, è chiaro come si tratti di una caratteristica molto utile e comoda per gli utenti. Si tratta a tutti gli effetti di un upgrade rispetto al gioco originale, ma il fatto che questo sia legato necessariamente all'acquisto dell'amiibo ha già iniziato a far scaturire una certa polemica, come possiamo vedere anche sui forum ResetEra e NeoGAF.

Al di là del prezzo di acquisto della statuetta, il problema storico degli amiibo è infatti anche la loro reperibilità, visto che vengono prodotti solitamente in tiratura piuttosto limitata rispetto alla domanda, e questo rende la nuova opzione ancora più esclusiva. L'uscita dell'amiibo di Zelda e Loftwing è fissata per il 16 luglio 2021.