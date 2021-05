The Outer Worlds: Take-Two tiene diritti di pubblicazione? Sembra di no

Nonostante Take-Two nel suo resoconto finanziario dell'anno fiscale 2021 avesse fatto capire di avere ancora dei diritti sul franchise The Outer Worlds, pare che in realtà i diritti di pubblicazione siano ora completamente nelle mani di Microsoft. A dirlo è stato un portavoce di Private Division, sotto etichetta di Take-Two che si occupa di produzioni doppia A e indie, rispondendo a una domanda diretta di Derek Strickland di TweakTown: "Da qui in avanti Obsidian e Microsoft pubblicheranno le future iterazioni del franchise e non vediamo l'ora di vedere dove lo condurranno."

A questo punto diventano poco chiare le parole del CEO di Take-Two Strauss Zelnick, che ha dichiarato pubblicamente: "Faremo parte del franchise qualsiasi sia il futuro dello stesso."

Notizia originale:

Durante il suo resoconto finanziario per l'anno fiscale 2021, il publisher Take-Two, per voce del CEO Strauss Zelnick, ha avuto modo di parlare dei risultati di The Outer Worlds, sparatutto con elementi da gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, pubblicato sotto etichetta Private Division, facendo capire che manterrà i diritti di pubblicazione e che si tratta di un franchise a lungo termine.

Zelnick: "Siamo incredibilmente compiaciuti di The Outer Worlds. I DLC sono stati ricevuti incredibilmente bene e riteniamo che il franchise sia in piena forma. Faremo parte del franchise qualsiasi sia il futuro dello stesso."

Attualmente il franchise The Outer Worlds è registrato a nome di Obsidian Entertainment, quindi di fatto è in mano a Microsoft (che possiede Obsidian). La sicurezza con cui Zelnick ne ha parlato fa però capire che Take-Two dispone di qualche clausola che le dà una specie di prelazione sulla pubblicazione di contenuti extra e di nuovi episodi.

Del resto perché dovrebbe rinunciarci? The Outer Worlds è una produzione relativamente economica, che però è riuscita a vendere 3 milioni di copie, come da dati finanziari di Take-Two stessa, risultando quindi enormemente profittevole. Probabilmente è anche uno dei titoli più venduti di Obsidian, tra quelli più recenti.